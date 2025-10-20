Destruyen 1,8 toneladas de cocaína en operación binacional de Colombia y Ecuador

El jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel Leonardo Gómez, dijo que el operativo se desarrolló en el caserío Vayan Viendo, en el departamento de Nariño.

El alto oficial detalló que allí participaron tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, acción que dejó un capturado, que era el encargado de custodiar el laboratorio para el procesamiento de cocaína.

Durante el operativo, los soldados "fueron atacados con armas de fuego por un grupo de aproximadamente diez sujetos que se encontraban custodiando la estructura ilegal".

El Ejército añadió en un comunicado que los atacantes de las disidencias de las FARC, que tienen injerencia en la frontera colombo-ecuatoriana, emprendieron la huida a bordo de embarcaciones, cruzando hacia Ecuador.

A la fecha, las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Hércules han permitido la destrucción de 140 laboratorios para el procesamiento de cocaína.

Las autoridades colombianas desmantelaron 72 laboratorios para el procesamiento de droga en cinco departamentos del país e incautaron, entre otros, cerca de 1,7 toneladas de cocaína y de 50 kilos de heroína, informó la semana pasada el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas sembradas de hoja de coca, con un total de 253.000 en 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta cifra representa dos tercios de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en todo el mundo.

En septiembre pasado, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que considera cumplidores en la lucha antidrogas, un proceso conocido como 'descertificación'.