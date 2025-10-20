Diputados paraguayos de oposición se trasladan de visita a China invitados por ese país

La comitiva, que partió este domingo, está conformada por los diputados Carlos Pereira, Federico Franco, Ariel Villagra, Carlos López, Dalia Estigarribia, Pastor Vera y Roya Torres, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), así como por la legisladora Leidy Galeano, del movimiento Yo Creo, confirmó a EFE el líder de la bancada en la Cámara Baja del PLRA, Jorge Ávalos.

El diario ABC Color indicó que Pereira, quien coordina el grupo de diputados, señaló que tienen previsto retornar el próximo 3 de noviembre.

Pereira detalló, según el rotativo, que el Gobierno de China costeará "los gastos" de la visita.

Consultado al respecto, Ávalos dijo a EFE que desconoce la agenda de la comitiva y detalles de la visita.

El presidente del PLRA, Hugo Fleitas, aseguró también a EFE que no está "al tanto" del viaje de los diputados, e indicó que "las invitaciones no son normalmente para el partido".

El 14 de octubre pasado, Pereira declaró a periodistas que un grupo parlamentario recibió una invitación del Gobierno de China "para poder conocer más su país" y manifestó su interés en que el sector productivo de Paraguay, en particular el agro y la ganadería, pueda tener condiciones "de vender en forma directa, sin intermediación" al gigante asiático.

Días antes, el 8 de octubre, un grupo de 14 diputados encabezado por el titular de la Cámara Baja de Paraguay, Raúl Latorre, fue recibido por el presidente de Taiwán, William Lai (Lai Ching-te).

El Gobierno del mandatario paraguayo, Santiago Peña, ha ratificado la decisión de su país de mantener lazos diplomáticos con la isla, que datan de 1957.