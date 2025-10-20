Dueña de funicular que dejó 16 muertos en Lisboa dice que desconocía fallos en manutención

El estudio publicado hoy por el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), organismo gubernamental encargado del caso, revela que el accidente se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas, ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano.

Asimismo, establece que en la zona donde se produjo la rotura "no era posible" hacer una inspección visual, como se hacían este tipo de procedimientos, sin tener que desmontar parte de la instalación; y que "hay evidencias" de que las tareas de mantenimiento registradas como cumplidas no siempre se corresponden con labores efectivamente realizadas.

En una respuesta publicada en su web, la CCFL explicó que el actual prestador de los servicios de mantenimiento, MNTC, era una compañía externa que estaba a cargo de esos cuidados desde 2019, y, haciendo referencia al estudio, "podría no haber cumplido debidamente el contrato", pero aseveró que es algo que "nunca fue reportado".

Asimismo, aseguró que, mientras depuran responsabilidades, el director de manutención del Modo Eléctrico ha sido despedido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señaló también que la adquisición de los cables del funicular tuvo lugar en un mandato anterior al del presente Consejo de Administración y rechazó que sean "su exclusiva responsabilidad los aspectos relativos a la seguridad de la operación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa indicó que se mantiene a la espera de que se publique un informe final "para una declaración más completa y concreta sobre la investigación de las causas del accidente".

Al menos dieciséis personas murieron, cinco de ellas portuguesas y el resto extranjeras, en el accidente del funicular de Gloria, fundado en 1885 y que conectaba la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y uno de los miradores más populares de la ciudad, el de São Pedro de Alcântara.

Tras el accidente el funicular fue desmantelado, mientras que ascensores turísticos en otras partes de la capital tienen suspendidas sus actividades.