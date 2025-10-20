EEUU felicita a Rodrigo Paz y celebra que ponga fin a 20 años de "mala gestión" en Bolivia

"Estados Unidos felicita al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país", apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Tras dos décadas de mala gestión, la elección del presidente electo Paz representa una oportunidad transformadora para ambas naciones", agregó.

Rubio aseguró que "Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Bolivia en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal, la mejora del acceso a los mercados para la inversión bilateral y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para fortalecer la seguridad regional".

El senador opositor de centro Rodrigo Paz ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró Evo Morales.

Paz obtuvo el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.