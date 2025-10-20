Egipto vuelve a enviar camiones con ayuda para Gaza tras suspensión temporal

Según constató EFE e informó la televisión egipcia Al QaheraNews, decenas de camiones con alimentos, medicinas, productos de higiene y material de alojamiento temporal, así como combustible, empezaron a moverse esta madrugada desde la zona de Rafah, en el norte de Egipto, hacia los cruces terrestres de Kerem Shalom y Al Auja, en territorio israelí.

En esos pasos los vehículos serán inspeccionados, como siempre, por las autoridades israelíes antes de permitir su ingreso en el enclave palestino o ordenar su regreso a Rafah, una ciudad que tiene frontera con Gaza y cuenta con un paso terrestre con el mismo nombre cerrado desde mayo de 2024 por Israel.

Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, aseguró que varios camiones con ayuda han sido devueltos hoy por las autoridades israelíes tras haber llegado a Kerem Shalom y al Auja, sin dar a conocer los motivos, aunque sí confirmó que siguen entrando otros hacia esos cruces.

El domingo un número indeterminado de vehículos con alimentos, productos médicos y de higiene fueron devueltos al lado egipcio de la frontera después de que el Ejército israelí bombardeara el lado palestino de Rafah, en el sur de Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una fuente de la Media Luna Roja egipcia dijo a EFE el domingo que la entrada de camiones fue suspendida temporalmente después de que el Ejército de Israel bombardeara a milicianos gazatíes en el lado palestino de Rafah "en respuesta al lanzamiento de un misil antitanque y disparos contra las tropas" en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, distintos medios israelíes apuntaron en la noche del domingo que Israel decidió reanudar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza tras finalizar los bombardeos en el enclave.

El Canal 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo israelí siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza ocurrida en la mañana del domingo, en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien el grupo islamista lo niega.

El Ejército denunció entonces que Hamás había violado el alto el fuego y emprendió una oleada de bombardeos en toda la Franja que dejaron decenas de muertos durante todo el día.

Ya por la noche, afirmó haber vuelto a aplicar la tregua e indicó que "continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo".