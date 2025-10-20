El actor Bryan Cranston agradece a Sora 2 por nuevas protecciones para artistas ante la IA

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- El actor Bryan Cranston agradeció a OpenAI por actualizar Sora 2, una herramienta que genera videos realistas a partir de texto, con nuevas protecciones para la voz y la imagen de los actores, luego de que su identidad fuera utilizada sin autorización ni compensación.