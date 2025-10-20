El comisario UE de Agricultura visita Brasil para promocionar productos agroalimentarios

"Mediante una serie de sesiones de trabajo y visitas, el viaje ayudará a los exportadores agroalimentarios de la UE a construir vínculos empresariales y expandir su presencia en el mercado brasileño, que tiene un fuerte potencial de crecimiento como destino de las exportaciones de la UE", indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en referencia a uno de los países que forma parte del Mercosur.

Añadió que el comisario estará acompañado "por más de 77 empresas agroalimentarias de diecinueve Estados miembros que representan sectores que van desde los productos cárnicos, los vinos y licores, las frutas y hortalizas hasta los productos agrícolas procesados".

El martes y miércoles se celebrará un seminario sobre acceso al mercado y también tendrán lugar visitas a establecimientos minoristas e intercambios con el comisario, con el fin de facilitar "la expansión de la presencia de las empresas de la UE en Brasil".

El jueves, Hansen se reunirá con el secretario brasileño de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Luis Rua.

Después, pronunciará un discurso sobre "la importancia de los acuerdos comerciales para apoyar las exportaciones de la UE" en un foro empresarial.

El comisario, igualmente, tendrá encuentros con representantes del sector agrícola brasileño en la Federación de Industrias y Agricultura.

La visita a Brasil concluirá con una cena organizada por la Comisión en la que se reunirán las delegaciones empresariales, los importadores brasileños, cámaras de comercio y "otros actores en la cadena de suministro agroalimentaria".