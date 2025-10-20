El Consejo de los Guardianes iraní paraliza la ley para quitar cuatro ceros al rial

El portavoz del Consejo de los Guardianes, Hadi Tahan Nazif, informó en X que han encontrado “ambigüedades” en uno de los artículos del proyecto de ley referente al cambio de divisas y por ello ha sido devuelto al Parlamento para que sea modificado.

El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento el 5 de octubre con 144 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones y que busca simplificar las transacciones y recuperar el valor del rial, severamente devaluado por años de inflación y sanciones.

La iniciativa establece que 10.000 de los actuales riales pasarán a ser un rial y su fracción se llamará “qeran”.

La ley contemplaba un período de transición máximo de tres años, durante el cual circularán de forma simultánea el rial actual y la nueva moneda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una vez concluida esta etapa, todas las obligaciones y contratos financieros deberán expresarse exclusivamente en la nueva unidad monetaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cambio busca modernizar el sistema monetario y restaurar la confianza en la divisa nacional, que ha sufrido una fuerte depreciación durante los últimos años.

Desde la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y la reimposición de las sanciones contra Teherán, el rial ha caído un 96 %, pasando de los 42.000 riales por dólar a 1.115.000.

La eliminación de ceros del rial ha sido debatida durante más de una década en Irán.

En 2020, el Parlamento iraní ya aprobó una legislación similar, pero que nunca llegó a aplicarse.