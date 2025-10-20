El déficit comercial de Honduras cae un 10,5 % en ocho meses de 2025 por impulso del café

Según un informe de la Autoridad Monetaria, el déficit comercial fue 572,3 millones de dólares menor que en el mismo período de 2024, cuando ascendió a 5.443 millones de dólares.

Las exportaciones durante el período de análisis sumaron 8.629,5 millones de dólares, lo que representa un incremento del 12,6 % (969 millones) en comparación con los 7.660,5 millones registrados en el mismo período de 2024, añadió.

Este crecimiento fue impulsado principalmente por el café, cuyo valor de exportación se benefició de precios internacionales históricamente altos y de un mayor volumen exportado.

Las exportaciones totales se distribuyeron entre mercancías generales (57,8 %) y productos bajo el régimen de bienes para transformación o maquila (42,2 %).

En los primeros ocho meses, las importaciones totalizaron 13.500,2 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 3 % frente a los 13.103,5 millones registrados en igual período de 2024.

Este desempeño se explicó principalmente por el aumento en las compras de mercancías generales, en particular suministros industriales, alimentos y bebidas, así como en bienes de consumo, señaló el Banco Central.

Del total de importaciones, el 83,2 % correspondió a mercancías generales, mientras que el 16,8 % se destinó a insumos para procesos de transformación.

Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) concentró la mayor parte del intercambio comercial, al absorber el 52,6 % de las exportaciones hondureñas (4.535 millones de dólares) y proveer el 39,4 % de las importaciones (5.317,1 millones).

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Honduras, al concentrar el 46,2 % de las exportaciones, lideradas por prendas de vestir, arneses automotrices, café y banano, y aportar el 33,1 % de las importaciones, dominadas por combustibles, insumos de maquila, vehículos y alimentos.

Centroamérica se posicionó como el segundo destino de las exportaciones hondureñas, con un valor de 1.965,4 millones de dólares, lideradas por textiles, alimentos procesados, productos metálicos y aceite crudo de palma.

La región centroamericana también se situó en el segundo lugar como origen de las importaciones, que sumaron 3.140,0 millones de dólares, principalmente de insumos para la maquila, preparaciones alimenticias, bebidas carbonatadas y energía eléctrica, lo que resultó en un déficit comercial de 1.174,7 millones de dólares.

El comercio de Honduras con Asia registró un déficit de 2.827,1 millones de dólares, marcado principalmente por las importaciones provenientes de China, que alcanzaron 2.047,7 millones (15,2 % del total), frente a exportaciones por apenas 39,7 millones (0,5 % del total).

Entre los productos importados desde la región destacaron laminados de hierro o acero, teléfonos móviles, motocicletas, convertidores eléctricos y neumáticos.

En contraste, el comercio con Europa registró un superávit de 568,6 millones de dólares, 522 millones más que el observado entre enero y agosto de 2024. Este resultado fue impulsado principalmente por el incremento de las exportaciones, destacando café hacia Alemania, Bélgica y Francia, así como aceite crudo de palma dirigido a Países Bajos.