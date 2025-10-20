El ente electoral de Bolivia niega "manipulación" de su sistema de resultados preliminares

El TSE indicó en un comunicado que tras la difusión de los resultados preliminares que mostraron la victoria de Paz ante el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, se ha identificado "la circulación de información falsa sobre la eficiencia y calidad" del Sirepre.

"Al respecto, el TSE desmiente categóricamente que el Sirepre haya sufrido alguna manipulación, problemas con el suministro de energía o interrupciones en su transmisión", indicó el organismo electoral.

También ratificó que "el sistema funcionó de manera óptima" y brindó "resultados preliminares e informativos de forma oportuna" como ocurrió en la primera vuelta efectuada el pasado 17 de agosto.

El TSE recordó que la evolución del cómputo oficial se puede seguir "en tiempo real" mediante el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (Scorc).

"El Órgano Electoral Plurinacional reafirma que el proceso electoral se llevó a cabo de manera transparente, limpia y técnicamente confiable, e invita a la ciudadanía a consultar las fuentes oficiales de comunicación y evitar compartir información no verificada", concluye el comunicado.

En la ciudad oriental de Santa Cruz se registraron algunas protestas de un grupo de personas identificadas como simpatizantes de la alianza Libre, del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quienes no aceptaron el resultado de la segunda vuelta y empezaron a hablar de un supuesto "fraude".

Estas personas quemaron banderas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y algunos neumáticos, mientras que en la ciudad andina de Oruro, ambos bandos se insultaron y tuvieron que ser separados por la Policía.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sirepre, con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible" y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Quiroga reconoció la derrota y felicitó a Paz, mientras sus seguidores gritaban "fraude" luego de que se anunciaran los resultados preliminares, pero el exmandatario les pidió calma y anunció que hará un seguimiento del escrutinio.

El expresidente afirmó que "no es correcto generar más problemas" por el dolor que siente él y sus militantes, porque "estaríamos contribuyendo a exacerbar las dificultades de la gente".

Paz tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

La segunda vuelta se realizó en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos.