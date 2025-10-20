El euro apenas se mueve y fluctúa alrededor de 1,1650 dólares

Fráncfort (Alemania), 20 oct (EFE).- El euro apenas se movió hoy y se cambió en una banda de fluctuación estrecha alrededor de 1,1650 dólares, pese a que la agencia de medición de riesgo S&P rebajara la calificación crediticia de Francia a A+ (notable alto) desde AA- (sobresaliente bajo).