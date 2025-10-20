El exministro Bertrand confía en las sólidas instituciones francesas para evitar el caos

"Francia necesita estabilidad" y cuando "uno pide que se vaya el presidente genera inestabilidad", dijo este lunes en el foro internacional World in Progress, celebrado en Barcelona, el presidente de Altos de Francia y exministro en los Gobiernos de Jacques Chirac (de Sanidad, entre 2005 y 2007) y de Nicolas Sarkozy (de Trabajo, entre 2007 y 209 y luego de 2010 a 2012).

Ante la oscilante política de Francia, donde ha habido cuatro primeros ministros en solo catorce meses, Bertrand se mostró "optimista".

"Francia siempre ha conocido crisis, crisis importantes, aunque tenemos un poco memoria de pez (...). Las instituciones francesas de la V República son sólidas", sostuvo.

Apostillando que "una parte de la clase política francesa es menos sólida que nuestras instituciones", defendió que las instituciones francesas "nos permiten evitar el caos".

Además de subrayar que los extremos "fracturan", el político conservador abogó por volver al sistema de un único mandato presidencial de 7 años porque, argumentó, Francia ha entrado "en un sistema muy americano".

"El que llega al Elíseo lo que quiere es únicamente una cosa: cumplir dos mandatos (de 5 años) en vez de pensar "en el interés del país", sostuvo Bertrand.

No pide, sin embargo, la dimisión del presidente Macron.

"De hecho", añadió Bertrand, "el presidente de la República es la clave de nuestro sistema. Si un presidente de la República en Francia no puede llegar al final de su mandato porque hay una crisis y se le obliga a irse", ello va "en detrimento de la estabilidad", recalcó.

Y al ser preguntado sobre si será candidato a las elecciones presidenciales de 2027, Bertrand dijo que no va a volver a "cometer los mismos errores" y que se va a "preparar de forma muy distinta".

"Sobre todo, lo que quiero es basarme en lo que hago en mi región", agregó sobre su presidencia en los Altos de Francia, donde aseguró que lleva a cabo "una política a favor de la clase media" y "de los emprendedores".