El Gobierno de Túnez se compromete a poner fin a las emisiones de gases tóxicos en Gabes

Zaouari afirmó que los problemas de emisiones de gases tóxicos, procedentes del complejo químico que afectaron a la ciudad y que causaron problemas respiratorios a cientos de personas, se deben al "incumplimiento" de dichos proyectos cuya valor se estima en 200 millones de dinares (59 millones de euros o 68,6 millones dólares).

Las protestas en la ciudad de Gabes se intensificaron durante la última semana, tras el aumento de problemas respiratorios entre la población, además de altos niveles de contaminación que persisten desde hace años.

El ministro de Salud, Mustafa Feryani, aseguró a su vez que la falta de mantenimiento del complejo químico causó "el 95% de los daños actuales", pese a que -según señaló- su reparación no era imposible.

El presidente del Parlamento tunecino, Ibrahim Bouderbala, atribuyó las condiciones ambientales actuales a "décadas de negligencia" y a políticas ambientales "desacertadas", mientras que aseguró que "se está trabajando" para encontrar soluciones "inmediatas", hasta que se desarrolle una estrategia "integral y sostenible".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de "inaceptable" la continuidad de las actividades del complejo químico, alertó de los "catastróficos y graves efectos para la salud" y los daños "evidentes" causados "a lo largo de sucesivas décadas" y acentuados desde el pasado septiembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zouari informó de que mañana martes, un equipo técnico chino visitará las instalaciones de las unidades del grupo en Gabes, y aseguró que el Gobierno procederá a programar otros proyectos para "mejorar aún más" la situación ambiental.

Pese al anuncio del Ejecutivo, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato de Túnez, mantiene la huelga general anunciada para mañana martes, en Gabes.