El Gobierno nipón dimite en bloque horas antes de la elección de un nuevo primer ministro

Tokio, 21 oct (EFE).- El Gabinete del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dimitió en bloque este martes, horas antes de que el Parlamento acoja una votación para escoger un nuevo dirigente, en la que se vaticina que su sucesora al frente del partido gobernante, Sanae Takaichi, se convierta en la primera mandataria del país.