El mexicano Carín León lanzará un álbum de música country tras "pisar fuerte" en EE.UU.

"Viene la segunda parte de 'Boca chueca' que hicimos, del álbum, y el proyecto de country, que es lo que más me emociona, o lo mejor que he hecho, de todo lo que he hecho, el próximo año", reveló el artista en el teatro The Fillmore en Miami Beach.

El intérprete anunció este disco tras convertirse en junio en el primer artista latino con su propio listado de canciones en el Spotify House del CMA Fest, festival de country en Nashville, Tennessee, en el sur de Estados Unidos, donde también debutó en 2024 en el Grand Ole Opry, principal escenario del género.

Además, lanzó el dueto 'She Hurts Like Tequila' con Cody Johnson, ícono del country, en marzo pasado, con lo que él considera que "está pisando fuerte en la comunidad" que escucha esta música, originaria del sur de Estados Unidos.

"Yo le he tenido siempre un respeto (al country) y yo siempre lo he dicho, hay una comunión muy importante entre nuestro género raíz, que es el regional mexicano, y uno de los géneros raíz de Estados Unidos, que es la música country", sostuvo el cantante, originario de Sonora, estado de la frontera norte de México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carín León, con más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, será también el primer artista latino en presentarse en The Sphere en Las Vegas, donde las entradas para sus primeras tres fechas se agotaron en una hora, aseveró su gerente, Jorge Juárez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El éxito del creador, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León y comenzó con una banda local hace 20 años, es por su versatilidad, según Juárez, pues incorpora ritmos como el rock y R&B al regional mexicano, y ha hecho duetos con artistas tan diversos como Kanny García, Maluma y Bon Jovi.

Pese a su popularidad actual, el artista reveló que al comienzo "había mucha crítica" hacia su música, su vestimenta y sus expresiones "porque era algo nuevo".

"Siempre cuando hay algo que cambia las cosas, un golpe o un choque, siempre tiene que tiene que haber un poco de polémica, tiene que la gente cuestionarse si está bien o no está bien", opinó.

Pero el intérprete insistió en que no ve "límites" en el regional mexicano, al defender que puede haber música de acordeón, instrumento distintivo del género, en canciones de pop o rock.

Carín León fue el invitado destacado este lunes en el arranque de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español, y que el jueves tendrá su noche de premios.