El Museo de Antropología de México, víctima del robo de 1985, se solidariza con el Louvre

Oviedo (España), 20 oct (EFE).- El Museo Nacional de Antropología de México, reconocido este año con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y que en 1985 sufrió el robo de más de cien piezas de su colección, manifestó este lunes su "rabia e indignación" ante el asalto en el Museo del Louvre por parte de un grupo de cuatro ladrones.