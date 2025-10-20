El parlamento alerta del "tsunami de israelíes" que emigraron en los últimos años

Jerusalén, 20 oct (EFE).- El Comité de Inmigración, Absorción y Diáspora de la Knéset (Parlamento israelí) se reunió este lunes para discutir el aumento significativo de israelíes que decidieron abandonar el país en los últimos años, calificando la tendencia como un "tsunami" alarmante, según compartió en un comunicado oficial.