El rey Carlos III visita la sinagoga de Mánchester que sufrió un atentado en Yom Kipur

El monarca británico fue recibido por el rabino de la congregación hebrea de Heaton Park, Daniel Walker, en el exterior del templo y juntos observaron algunas de las flores y mensajes depositados a la entrada en recuerdo a las víctimas del ataque, Adrián Daulby, de 53 años y Melvin Cravitz, de 66, ambos miembros de la comunidad judía.

Una vez en el interior, Carlos III saludó a los líderes de la sinagoga y conversó con algunas de las personas que estuvieron presentes el día del atentado del pasado día 2 de octubre durante la celebración de Yom Kipur, la más sagrada del calendario judío.

El perpetrador, el británico-sirio Jihad Al-Shamie, de 35 años, murió por los disparos de la Policía mientras intentaba entrar a la sinagoga después de atropellar con su vehículo a un grupo de personas y atacar con un cuchillo a otras.

En algunas de las imágenes difundidas de la visita de este lunes por medios británicos se puede observar al monarca llevando una kipá -gorro judío- en su cabeza, en señal de respeto.

A la salida, Carlos III saludó al cerca de un centenar de curiosos que pese a la lluvia se acercaron hasta la sinagoga y que respondieron con aplausos y con gritos de agradecimiento.

Se trata de la primera aparición pública del rey británico después de que el pasado viernes se diese a conocer que su hermano, el príncipe Andrés, había tomado la decisión de renunciar al uso de sus títulos y honores reales para evitar que los escándalos que versaban sobre él, por su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, "distrajeran" del trabajo de la familia real.

Tras la visita a la sinagoga, Carlos III acudió a la sede de la Policía del Gran Manchester, donde fue recibido por el jefe de policía Stephen Watson.

Allí mantendrá un encuentro con representantes de las autoridades, los servicios de bomberos y ambulancias en relación al reciente ataque, así como con otros "líderes religiosos" de la ciudad, según adelantó el palacio de Buckingham.