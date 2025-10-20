Elaborarán el primer mapa multimedia de fosas con desaparecidos del franquismo

Se trata de un proyecto ambicioso al que se comprometen RTVE y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, tras la firma del convenio suscrito este lunes, para elaborar y difundir este mapa multimedia interactivo sobre las fosas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo (1939-1975).

La represión franquista causó decenas de miles de fusilados y desaparecidos del bando republicano -140.000, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas-, de las cuales muchas siguen enterradas en fosas comunes que no han sido ubicadas o no han sido exhumadas.

Para Jon Ariztimuño, director de informativos de TVE, "es muy importante poner nombre a los que alguna vez lo perdieron, a los que quisieron borrar". "Queremos ayudar a restaurar las historias de los asesinados en la Guerra Civil", señaló durante el acto de presentación del proyecto en el que es clave el archivo de RTVE.

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, incidió en que las dos instituciones han unido sus esfuerzos "en favor de la verdad".

Será un proyecto con tres patas porque al mapa audiovisual se suma el documental, que narra "dolor, pero también valentía y dignidad en un momento en el que no se hablaba de memoria histórica” y también un pódcast.

'A flor de tierra', el documental realizado por el equipo de vídeo y audio digital de RTVE Noticias, se sitúa en 1978, tres años después de la muerte de Franco. Según avanza la corporación, cuenta la historia de familiares de republicanos desaparecidos de la Ribera navarra (norte) que se unieron para recuperar a los suyos, asesinados por los franquistas y enterrados en fosas comunes cuarenta años antes.