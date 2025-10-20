Eslovaquia vetará 19º paquete de sanciones a Rusia si no se abarata la energía

Praga, 20 oct (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista de izquierdas Robert Fico, advirtió este lunes que su país vetará el 19º paquete de sanciones a Rusia por su agresión contra Ucrania si Bruselas no toma medidas concretas para abaratar la energía.