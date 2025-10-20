Exdirector del FBI Comey solicita desestimar caso promovido por la Administración Trump

La defensa de Comey presentó un recurso ante un tribunal federal de Virginia bajo el argumento de que el caso contra su cliente, al que se acusa de falso testimonio y de obstrucción de procedimientos del congreso, es resultado de una persecución política de Trump en su contra.

Los abogados de Comey presentaron un documento que asegura que ambos cargos carecen de fundamento legal y cuestionaron la validez de la fiscal interina Lindsey Halligan, a cargo de la acusación, por posibles irregularidades en su nombramiento.

Halligan, exabogada de Trump, fue nombrada fiscal federal interina de Virginia el 22 de septiembre, luego de que su antecesor, Erik Siebert, rechazó presentar cargos contra Comey.

En el expediente presentado hoy y publicado por diversos medios los abogados señalan que "el presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia procesar a Comey por rencor personal" y porque el exjefe del FBI "ha criticado frecuentemente al presidente por su conducta en el cargo".

En 2016, Comey, aún al frente del FBI, supervisó la investigación sobre la posible coordinación e interferencia de Rusia en la campaña política de Trump.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia de Trump también ha presentado acusaciones formales contra otras figuras críticas con el mandatario, como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien denunció anomalías en los negocios del republicano, y su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.