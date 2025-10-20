Exembajadora dice que con Biden el gasto en defensa de España ya era un tema recurrente

"No es la primera vez que hablamos de este tema con España, ha sido un tema recurrente el del gasto de defensa incluso en la Administración de Biden, pero la forma en que Trump lo defiende hace que sea muy grande y muy público; no es la forma en que nosotros lo manejaríamos si siguiéramos en el gobierno", dijo Reynoso durante una intervención en el foro internacional World in Progress, en Barcelona.

La diplomática, nombrada por Biden para ser embajadora en España, recomendó al Gobierno que preside Pedro Sánchez tras las discusiones y amenazas de Trump por no querer elevar el gasto en defensa "claridad de objetivos, pragmatismo y calma".

Trump amenazó el pasado martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa en 2035 y aseguró que el Gobierno de Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza.

Cualquier "crítica" o "recomendación" a España para incrementar el gasto en defensa -consideró la diplomática- debe ir acompañado del reconocimiento de la "enorme contribución de España y sus ciudadanos en la defensa común de la OTAN, pero también bilateralmente con EE.UU".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La relación entre EE.UU. y España es extraordinariamente diversa, histórica y multifacética e incluso en administraciones demócratas siempre hemos tenido diferencias, no siempre estamos de acuerdo al 100 % en cuestiones de legislación o de cómo hacer las cosas, pero Trump puede ser más directo o ruidoso que otros presidentes. Pero la relación es suficientemente fuerte e integrada que va a estar bien", consideró Reynoso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el exconsejero adjunto de Seguridad Nacional de EEUU Jonathan Finer reconoció que, partiendo de que se esperaba que pudiera aislar a EEUU de la esfera internacional, el hecho de que Trump haya decidido "resolver conflictos" es bueno.

"El hecho de que trate de involucrarse y resolver conflictos es una cosa buena, excepto que el resultado de estos conflictos y cómo se resuelven también importa, y eso es lo que me preocupa, que presta menos atención a los detalles y a los términos porque lo que está interesado es en los resultados", destacó en la misma conversación Finer, que también trabajó para el Gobierno de Biden.

Trump ha dado "completamente la vuelta" a cómo se negocia, con anuncios del resultado antes incluso de que hayan comenzado las negociaciones, por lo que el resultado final -destacó- "es menos parecido a lo anunciado".

Y además "no hay ningún tema en el que tenga una posición fija", dijo al destacar la imprevisibilidad del republicano.