Expresidente Mesa felicita a Paz y pide que "devuelva la fe en una Bolivia democrática"

La Paz, 20 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) felicitó este lunes al ganador de la segunda vuelta presidencial, Rodrigo Paz Pereira, y pidió que su mandato "devuelva la esperanza y la fe en una Bolivia genuinamente democrática".