Fiscal peruana denuncia ser víctima de extorsión tras investigar redes criminales en Lima

Haro estuvo acompañada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el fiscal general interino, Tomás Aladino Gálvez, y el comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, quienes respaldaron a la fiscal del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho.

"No me voy a quedar callada. Yo reafirmo mi compromiso como defensora de la legalidad y no voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que quiera vulnerar mis decisiones", expuso Haro ante la prensa.

Relató que recibió mensajes a su número de teléfono móvil en los que se le exigía, en un plazo de 24 horas, apartarse del proceso penal seguido a los integrantes de la banda criminal ‘Los Chukys de Juan Pablo II’, bajo amenaza de atentar contra ella.

Según precisó, las amenazas provendrían de la red "Los Pepes SJL", cuyo cabecilla sería el delincuente apodado 'El Colocho'.

En abril de este año, la investigación liderada por Haro consiguió que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva para siete presuntos integrantes de ‘Los Chukys de Juan Pablo II’, investigados por los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de explosivos y banda criminal.

Tras denunciar las amenazas, la fiscal cuenta con seguridad permanente por parte de personal policial, a fin de salvaguardar su integridad personal y la de su familia.

"Me parece que las medidas son suficientes. Veremos de forma progresiva si se requiere algo más. Yo no me voy a quedar callada. Yo reafirmo mi compromiso como defensora de la legalidad y no voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que quiera vulnerar mis decisiones", dijo Haro en la rueda de prensa.

El fiscal general interino "rechazó rotundamente" las amenazas vertidas sobre Haro y expresó su solidaridad y apoyo en su labor.

"Fiscal Haro, usted no está sola, sino que tiene el total respaldo del Ministerio Público. Felicitamos su trabajo y su valentía, y que los criminales sepan que ningún miembro del Ministerio Público está solo en esta lucha contra la criminalidad”, indicó Gálvez.

Del mismo modo, el ministro del Interior aseguró que la fiscal "no está sola" y que el Gobierno va a brindar "todo el apoyo necesario para que puedan ejercer sus funciones".

"Hemos venido en nombre del Gobierno para expresar todo nuestro respaldo y apoyo a la fiscal Margarita Haro. Se ha dispuesto que tenga una seguridad personalizada las 24 horas del día", apuntó Tiburcio.