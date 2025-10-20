FundéuRAE: robo en el museo del Louvre, claves de redacción

1. “Museo del Louvre”, escritura adecuadaSegún la “Ortografía de la lengua española”, el sustantivo genérico, en este caso “museo”, que acompaña al nombre de un establecimiento puede escribirse con minúscula por ser un nombre común (forma preferible) o con mayúscula inicial si se considera que forma parte de la expresión denominativa. En consecuencia, es posible escribir tanto “museo del Louvre” como “Museo del Louvre”.

2. El “modus operandi”, no “modus operandis”La escritura adecuada de la expresión que, según el “Diccionario de la lengua española”, significa ‘manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto’ es “modus operandi” y no “modus operandis”. Se escribe en cursiva por ser una locución latina y, de acuerdo con el“ Diccionario panhispánico de dudas”, es invariable en plural: “el/los ‘modus operandi’”.

3. “Huida”, sin tildeTal como se indica en la “Ortografía de la lengua española”, el diptongo “-ui-” no lleva tilde en las palabras llanas que terminan en vocal o en “-s”, como es el caso del sustantivo “huida” o de los participios de los verbos que terminan en “-uir” (“huido”, “incluido”, “construido”, y no “huído”, “incluído ”y “construído”).

4. Escritura de las horasPara indicar el momento en que se cometió el atraco, lo aconsejable es no mezclar el modelo de veinticuatro horas, que se suele expresar en cifras, con el de doce horas. Así, en el enunciado “A las nueve y media de la mañana del domingo, cuatro individuos encapuchados asaltaron el Louvre”, podría haberse escrito “9:30 a. m.” y “9:30” o “9:30 h”, pero sería menos recomendable “A las 9:30 de la mañana”. Las horas se pueden separar de los minutos tanto con punto como con dos puntos (“9.30” y “9:30”).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

5. “Escúter”, adaptación de “scooter”En referencia al vehículo que se ha utilizado, “escúter” es la adaptación del extranjerismo “scooter”. Se usa preferiblemente en masculino (“el escúter”) y su plural asentado es “escúteres”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

6. “Quilate”, mejor que “kilate”La forma recogida en el diccionario académico para el nombre de las unidades que miden el peso de piedras preciosas y la pureza del oro es “quilate”, con “q”, por lo que no resulta recomendable la grafía “kilate”.

7. “Galería de Apolo”, escritura adecuadaDe acuerdo con la ortografía académica, en edificios de carácter monumental, no es raro dar un nombre específico a una determinada estancia. En este caso, es adecuado el uso de la mayúscula en todos los términos significativos: “Galería de Apolo”.

8. La “emperatriz” Eugenia de Montijo, con minúsculaLos títulos como “emperatriz”, “reina”, “rey”, “príncipe”… se escriben con minúscula, independientemente de si se acompañan del nombre propio o no: “la emperatriz”, “la emperatriz Eugenia de Montijo”.

9. “Un Veermer”, con mayúsculaEn alusión a otros robos de piezas de arte, cuando el nombre de un artista se aplica a sus obras de creación, se mantiene la mayúscula y no son necesarias cursivas ni comillas: “un Veermer”, “varios Tizianos”…

10. “La Gioconda”, escritura adecuadaUno de los cuadros más conocidos que se encuentran en este museo, y que fue objeto de robo en el pasado, es “La Gioconda”, escrito con ambos términos en mayúscula, pues “Gioconda” es un apodo, y en cursiva, considerándolo como título de la obra. No obstante, si se está haciendo alusión al personaje que aparece retratado, se escribe todo en redonda y el artículo, además, con minúscula.

Esta obra también es conocida como la “Mona Lisa”. En este caso, el artículo no forma parte del nombre propio, por lo que lo apropiado es escribirlo con minúscula inicial.

Su autor es conocido como “Leonardo da Vinci”, con la partícula “da” en minúscula, aunque frecuentemente se emplea solo “Leonardo”. Sin embargo, si se omite el nombre de pila, lo adecuado es escribir la preposición con mayúscula inicial: “Es una obra de Da Vinci”.

11. Títulos de obras de creación, en cursiva y con mayúscula inicialLos títulos de los cuadros y esculturas se escriben en cursiva (o, en su defecto, entre comillas) y con mayúscula inicial solo en la primera palabra y los nombres propios: “El escriba sentado”,“La encajera”, “El rapto de las sabinas”...

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.