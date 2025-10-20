Gobierno chileno anuncia acuerdo con empresa transmisora para devolver cobros excesivos

"Las empresas generadoras cobraron algo más de lo que correspondía y estamos trabajando para que eso sea devuelto a las personas, y también hemos comprobado que una empresa transmisora también tuvo un cobro adicional al que correspondía. Nos hemos puesto en contacto con esa empresa y ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas por eso", informó el biministro chileno de Economía y Energía, Álvaro García.

Sobre el caso particular de la empresa de transmisión, García detalló que se trató de "una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas".

"La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos las hizo ver, y hemos convenido en que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo", señaló la autoridad.

En la misma línea, el biministro confirmó que "el monto es similar al de las empresas generadoras, un poco más de 100 millones de dólares".

El escándalo de cobros excesivos en las cuentas de la luz de la población chilena estalló luego de que un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo público encargado de la regulación, el análisis y la asesoría técnica del sector eléctrico chileno, detectó el pasado martes un error en el mecanismo de cálculo de las tarifas, lo que incrementó las cuentas de la luz de los consumidores del país suramericano.

De acuerdo con el estudio, publicado en exclusiva por el canal de noticias T13, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplicó dos veces en períodos anteriores, generando un alza en las cuentas superior a la que correspondía.

Pocas horas después de destapada la irregularidad, el entonces ministro de Energía Diego Pardow presentó su renuncia tras fuertes presiones tanto de la oposición como el oficialismo, en particular luego de la intención de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) de presentar una acusación constitucional (juicio político) contra el ya exministro.

El precio de la electricidad es una de las principales preocupaciones de millones de chilenos, sobre todo desde mediados de 2024, cuando se descongelaron las tarifas eléctricas.

Los precios de la luz fueron congeladas en noviembre de 2019 por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en medio del estallido social que azotaba entonces al país, y fueron extendidas en 2022 como parte de las medidas implementadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia.