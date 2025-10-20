Gobierno español propone un permiso de un día para acompañantes de receptores de eutanasia

Madrid, 20 oct (EFE).- El Ministerio español de Trabajo propuso este lunes a los agentes sociales un nuevo permiso laboral de un día de duración para los acompañantes de personas que vayan a recibir la eutanasia, regulada en España por ley desde 2021.