Gobierno español propone un permiso de un día para acompañantes de receptores de eutanasia

Este nuevo permiso, recogido en una propuesta a la que tuvo acceso EFE, tendrá que disfrutarse el día en que se vaya a administrar la eutanasia y únicamente cuando el trabajador acompañante haya sido designado por la persona interesada, con independencia de si es o no un familiar.
La propuesta de Trabajo también incluye un nuevo permiso de hasta 15 días hábiles para el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad cuando necesiten cuidados paliativos.
Este nuevo permiso, que solo podrá usarse una vez por persona necesitada de cuidados, podrá dividirse en dos bloques a lo largo de tres meses, que comienzan el primer día de permiso y acaban en la fecha de fallecimiento del paciente.
La propuesta aclara que el nuevo permiso no afectará al derecho de los trabajadores a acogerse en ese periodo a permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización si los cuidados paliativos se reciben en el domicilios del enfermo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además, el ministerio propone ampliar el permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad hasta los diez días hábiles.
Esto incluye tanto a hijos como a nietos y también a abuelos, y podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes a la muerte o entrega de los restos del fallecido.
El permiso por fallecimiento para los familiares hasta el segundo grado de afinidad -lo que incluye a cuñados y abuelos del cónyuge- se mantiene en dos días hábiles, salvo en casos en que el trabajador tenga que desplazarse fuera de lugar habitual de residencia, cuando se extiende a cuatro días.