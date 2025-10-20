González Urrutia felicita a Rodrigo Paz y cree que su victoria expresa voluntad de cambio

"Le envío mis felicitaciones y mis deseos de acierto y serenidad en la tarea de conducir este nuevo tiempo para Bolivia. Su victoria expresa la voluntad de cambio, construida desde la ciudadanía boliviana", expresó González Urrutia en su cuenta de X.

A su juicio, tras la victoria de Paz comienza una "etapa exigente" en Bolivia para "reconstruir instituciones, reconciliar a un país diverso y demostrar que la alternancia puede significar renovación".

Por su parte, la coalición que lidera González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), así como los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) también felicitaron a Paz por su victoria.

En X, la PUD pidió este domingo al boliviano acompañar a Venezuela en la lucha por "la libertad y la democracia", ya que insiste que González Urrutia -exiliado en España- resultó ganador en las presidenciales venezolanas de 2024 y no Nicolás Maduro, como proclamó el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo.

En la misma línea y red social, VP manifestó que espera que, bajo el mandato de Paz y "con la restitución de la democracia en Venezuela", ambos países "dejen atrás para siempre la trágica página del socialismo del siglo XXI que tanto daño ha causado".

Asimismo, PJ confió este lunes en que el presidente electo sea un "aliado firme" para la defensa de la que asegura fue la victoria de González Urrutia en las presidenciales del año pasado y, añadió, que acompañe la lucha que encabezan el líder opositor venezolano y su principal valedora, María Corina Machado, por la "libertad y la reconstrucción democrática de Venezuela".

Paz, senador opositor, ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró Evo Morales.

Obtuvo la victoria con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

El economista, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.