Hallan estrangulada en Armenia a una chechena que huía de la violencia doméstica

Aishat Baimurádova, de 23 años, fue encontrada muerta en Ereván, a donde huyó a principios de otoño gracias a una organización de derechos humanos que ayuda a mujeres del Cáucaso Norte, informó la plataforma independiente Meduza.

La joven denunció que había sufrido maltrato y tenía problemas familiares.

Sus allegados declaran que desapareció a mediados de octubre después de citarse con una amiga de Instagram, tras lo que fue hallada sin vida el 19 de octubre en un apartamento alquilado.

Las cámaras de seguridad captaron a dos posibles involucrados, una de ellas es sospechosa de haber delatado a la joven chechena, afirma Lidia Mijalchenko, fundadora del proyecto Cáucaso sin Madre.

Mijalchenko y otros activistas señalan que podría tratarse de un crimen de honor y que ambos sospechosos podrían encontrarse ya en Rusia.

Además, entre los seguidores de las redes sociales de Baimurádova se encontraban personas cercanas al líder checheno, Ramzán Kadírov.

Las familias chechenas suelen vengarse de los familiares que huyen de sus hogares.

En ocasiones, piden ayuda a la administración regional, que en diversas ocasiones ha actuado fuera de su jurisdicción, tanto dentro de Rusia como fuera del país.

En agosto de 2023 otra mujer chechena, Seda Suleimánova, fue secuestrada en la ciudad de San Petersburgo y devuelta a su familia después de haber huido.

Pocos meses después, Suleimánova desapareció y, a pesar de las constantes denuncias y protestas públicas de sus amigos, no se ha vuelto a conocer rastro de la mujer de 28 años.