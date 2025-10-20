Hamás entregará a la Cruz Roja el cadáver de otro rehén en la tarde de este lunes

"Como parte del Acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros de la ocupación que fue exhumado ayer en la Franja de Gaza a las 8 p.m. hora de Gaza", recoge el comunicado.

El domingo, en medio de la escalada de los bombardeos israelíes en el enclave por una presunta violación de la tregua por parte de Hamás en el sur de Gaza, Al Qasam aseguró haber recuperado el cuerpo de un cautivo.

Entonces, el grupo dijo que lo entregaría el mismo domingo si las condiciones en el terreno eran "adecuadas", en referencia a los ataques contra la Franja que mataron a 45 personas a lo largo del día. Finalmente, la entrega se producirá este lunes.

Como en las últimas entregas, Al Qasam no especificó a quién pertenece el cuerpo que devolverá a Israel.

Incluyendo el que se devolverá hoy, en Gaza quedan los cadáveres de 16 cautivos.

Los últimos cuerpos entregados, en la noche del sábado al domingo, pertenecían a los cautivos Tommy Rengel, israelí, y Suntaya Akrasi, tailandés, ambos asesinados en el ataque de los milicianos gazatíes liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023.

En la segunda entrega de cadáveres, Hamás incluyó un cuerpo que mantenía en su poder de que no se correspondía con ningún rehén, según el examen realizado por el Centro de Medicina Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

Este lunes, Al Qasam pondrá el cuerpo a disposición de la Cruz Roja, que a su vez lo llevará hasta el Ejército de Israel, el cual lo sacará del enclave y lo llevará a ese mismo instituto forense para su identificación.

Israel entrega 15 cadáveres de palestinos a cambio de cada rehén israelí que recupera, entre los cuales algunos llegar a Gaza con signos de abuso, como palizas, y torturas, así como con las manos esposadas y los ojos vendados.