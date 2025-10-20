Hamás: Israel bombardeó al inicio de ofensiva "deliberadamente" a rehenes y sus captores

"Al comienzo de la guerra, la ocupación bombardeó deliberadamente a los prisioneros israelíes, a sus captores y las zonas residenciales circundantes", recoge el comunicado del grupo palestino.

Qassem insistió en que el movimiento "ha cumplido con todos los detalles" de la primera fase del alto el fuego con la entrega de los últimos 20 rehenes que quedaban vivos en Gaza, mientras acusó a Israel de mantener una "política constante de seguir violando" la tregua.

"Trabajamos a diario para completar la entrega de todos los cuerpos de los prisioneros israelíes", dijo en referencia a los 16 cuerpos de cautivos que quedan en Gaza.

Se espera que esta noche las Brigadas Al Qasam -brazo armado de Hamás- entregue a la Cruz Roja, como parte de este acuerdo, el cadáver de uno de los cautivos a partir de las 20.00 hora local (17.00 GMT).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, Hamás hoy recordó que se enfrentan a "importantes desafíos" para la entrega de los cadáveres "debido a la extensa destrucción" además de la falta de equipo pesado que necesitan para retirar los escombros que hay en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todas las partes que desean mantener la calma en esta región deben presionar a la ocupación para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones", señaló, y dijo que la "ocupación está explotando la cuestión de la ayuda para chantajear la situación política y amenaza con volver a hambruna al pueblo palestino".