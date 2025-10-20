Hutíes liberan a 20 empleados de la ONU tras permanecer detenidos en un complejo de Saná

Saná, 20 oct (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen liberaron este lunes a 20 empleados de Naciones Unidas que habían sido detenidos durante una redada realizada el fin de semana en un complejo de la organización en Saná, anunció la misión de la ONU en el país árabe.