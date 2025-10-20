Incautan en Panamá 50 paquetes de droga enviados desde Brasil y con destino a Turquía

Ciudad de Panamá, 20 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional (PN) incautaron un cargamento de medio centenar de paquetes de droga en un puerto del Atlántico panameño, proveniente de Brasil y con destino final en Turquía, informó este lunes el ente de seguridad.