Irán considerará propuestas de la agencia nuclear de la ONU para retomar su cooperación

Teherán, 20 oct (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó este lunes que su país considerará propuestas de la agencia nuclear de la ONU para retomar su cooperación, dado que el anterior acuerdo ya no es válido tras la reimposición de sanciones internacionales.