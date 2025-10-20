Irán da la bienvenida al alto el fuego entre Pakistán y Afganistán

“Afortunadamente, ambos países ayer lograron alcanzar un acuerdo de alto el fuego, y se espera que este proceso conduzca a diálogos sostenibles para resolver los conflictos, reducir tensiones y prevenir la repetición de enfrentamientos”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.

El diplomático indicó que los choques entre sus dos países vecinos “generaron preocupación” en la República Islámica, que instó “a ambas partes a resolver sus diferencias mediante el diálogo”.

Afganistán y Pakistán pusieron fin ayer a una semana de enfrentamientos y acusaciones mutuas en su frontera, marcada por ataques aéreos y combates que causaron decenas de muertos y elevaron el riesgo de una nueva crisis regional.

La escalada comenzó el 9 de octubre, cuando Pakistán lanzó un presunto ataque con dron en Kabul dirigido contra el líder del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, Mufti Noor Wali Mehsud, que derivó en bombardeos y choques armados a lo largo de la línea Durand, de 2.600 kilómetros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En medio de la creciente tensión, Catar y Turquía impulsaron una ronda de contactos diplomáticos en Doha, a la que viajaron el sábado delegaciones de ambos países para intentar contener la crisis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las conversaciones, encabezadas por los ministros de Defensa de Pakistán y Afganistán, culminaron tras doce horas este domingo con la firma de un acuerdo de cese inmediato de las hostilidades y el compromiso de mantener un nuevo encuentro en Estambul el próximo 25 de octubre.

El conflicto se centra en las acusaciones, negadas por Kabul, de que el régimen talibán ofrece refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente que busca derrocar al Estado paquistaní.