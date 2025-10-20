Irán expresa su disposición a reforzar la cooperación militar con hutíes de Yemen

“La Guardia Revolucionaria, reafirmando su compromiso con los elevados ideales de los mártires del ‘Eje de la Resistencia’ y de la liberación de Jerusalén, declara su plena disposición para fortalecer los vínculos espirituales y estratégicos con las Fuerzas Armadas de Yemen en la lucha contra el imperialismo mundial y el sionismo internacional”, afirmó el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general de división Mohamad Pakpur, según informó la agencia ISNA.

En un mensaje publicado a última hora del domingo y dirigido al nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los hutíes de Yemen, el general Yusuf Hasan al-Madani, el alto cargo militar iraní elogió la lucha de los yemeníes contra Israel en apoyo a los palestinos de Gaza y ofreció sus condolencias por la muerte del general Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, exjefe del Estado Mayor yemení, que perdió la vida en un ataque israelí el 16 de octubre.

Hasta ahora Irán ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos y otros países occidentales de apoyar y suministrar armas a los hutíes yemeníes, que forman parte de la alianza antiisraelí ‘Eje de la Resistencia’, que integran también Hizbulá del Líbano y Hamás palestino, y es liderada por Teherán.

Los insurgentes yemeníes lanzaron cientos de ataques contra Israel y contra la navegación comercial en el mar Rojo en apoyo a Hamás desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023 hasta el frágil alto el fuego alcanzado recientemente entre los israelíes y palestinos que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Sin embargo, los movimientos del ‘Eje de la Resistencia’ no se involucraron en la guerra de 12 días de junio entre Irán e Israel para apoyar al país persa.