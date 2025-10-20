Kenny Loggins critica el uso de 'Danger Zone' en el video de IA de Trump contra protestas

"Este es un uso no autorizado de mi interpretación de 'Danger Zone'. Nadie me pidió permiso, lo cual habría negado, y solicito que mi grabación en este video se elimine de inmediato", dijo Loggins en un comunicado compartido con Variety.

El artista solicitó la retirada inmediata de su canción, alegando que no imagina "por qué alguien querría que su música se asociara con algo creado con el único propósito de dividirnos".

"Todos somos estadounidenses y todos somos patriotas. No existe un 'nosotros y ellos'; eso no es lo que somos, ni es lo que deberíamos ser. Somos todos nosotros. Estamos juntos en esto, y espero que podamos abrazar la música como una forma de celebrar y unir a todos y cada uno de nosotros", defendió.

El éxito 'Danger Zone' se usó en la exitosa película de 1986 'Top Gun', en la que parece aludir el vídeo generado por Trump a través de IA.

El mandatario estadounidense compartió el pasado fin de semana varios vídeos generados por IA en los que se autoproclama rey, en respuesta a las multitudinarias manifestaciones, bajo el lema 'No Kings' (No queremos reyes), que tuvieron lugar el sábado por todo el país contra su autoritarismo.

Trump también compartió otro breve video generado por inteligencia artificial en el que se pone una corona de rey, a modo de investidura, al tiempo que viste un manto de coronación y desempuña una espada.

El nombre del movimiento 'No Kings' alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.