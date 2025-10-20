Kering sube un 4,83 %, la mayor alza del CAC-40 al vender a L'Oréal su negocio de belleza

París, 20 oct (EFE).- Las acciones del grupo francés de lujo Kering registraron este lunes la mayor subida de los valores del CAC-40 de la Bolsa de París, un 4,83 %, una muestra de la buena acogida por el mercado del anuncio de la venta de su negocio de belleza al gigante de los cosméticos L'Oréal.