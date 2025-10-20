Kiev importará gas de EE.UU. y planea construir 9 reactores nucleares con Westinghouse

“Contamos con que, en una situación muy difícil, Ucrania podrá importar gas por valor de 2.000 millones de dólares de EE.UU.”, dijo Zelenski, que explicó que países como Noruega ya han aportado parte del dinero necesario para hacer posibles esas importaciones.

El gas se importaría a través de las terminales que funcionan en Polonia, explicó Zelenski.

Grecia y Azerbaiyán, dijo también el presidente ucraniano, son otras dos fuentes de suministros de gas con las que cuenta Kiev para cubrir el déficit que podrían provocar los ataques rusos, que han destruido este otoño infraestructuras ucranianas clave de procesamiento de gas propio.

“Los estadounidenses expulsarán por completo al gas ruso de Europa”, dijo Zelenski, que habló también de la posibilidad de construir, con el acuerdo de Turquía para que los barcos que lleguen pasen por el Bósforo, una terminal de gas natural licuado en el puerto ucraniano del mar Negro de Odesa que impulsaría las importaciones de gas estadounidense en la región.

Zelenski explicó que presentó este proyecto a la Casa Blanca y a empresas del sector de la energía de EE.UU. y dijo que los estadounidenses mostraron interés en este proyecto. El presidente ucraniano se refirió asimismo a posibles proyectos conjuntos con EE.UU. en materia de petróleo que contribuirían a que Europa deje de importar crudo de Rusia.

Anunció también que Ucrania busca expandir sus capacidades de generación eléctrica nuclear en cooperación con la empresa estadounidense Westinghouse.

“Podemos construir 9 reactores adicionales en Ucrania si colaboramos con los estadounidenses. Es un gran proyecto y ellos están interesados”, dijo Zelenski.

Ucrania tenía un total de 15 reactores nucleares, pero 6 de estos reactores están en territorio ocupado por Rusia. Los 9 reactores restantes están siendo clave durante esta guerra para mantener el suministro de electricidad en medio de los constantes ataques rusos a las centrales térmicas e hidroeléctricas de Ucrania.