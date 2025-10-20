La Bolsa de París avanza un 0,39 %, impulsada por Kering pero lastrada por BNP Paribas

Tras una sesión de tendencia dispar, el selectivo parisino concluyó la jornada en los 8.206,07 puntos y el volumen de intercambios fue moderadamente alto, con operaciones por valor de 3.957 millones de euros.
En el palmarés de empresas, 31 compañías terminaron el día en positivo y 9 lo hicieron con pérdidas.
Las que más avanzaron fueron el citado grupo Kering (4,83 %), el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (4,59 %) y la empresa aeroespacial y de defensa Thales (3,71 %).
Por el contrario, los retrocesos más notables se los anotaron en primer lugar BNP Paribas (-7,73 %), que fue castigado en Bolsa tras una condena en Estados Unidos por complicidad con el gobierno de Sudán en violación de las sanciones emitidas por Washington; seguido del grupo de servicios medioambientales Veolia (-1,30 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (-1,22 %).
