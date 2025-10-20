La Bolsa de París avanza un 0,39 %, impulsada por Kering pero lastrada por BNP Paribas

París, 20 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes con un avance del 0,39 %, impulsado por el optimismo sobre el grupo de lujo Kering, tras anunciar la venta de su negocio de belleza al gigante de los cosméticos L'Oréal, pero lastrado por el batacazo bursátil del banco BNP Paribas (-7,73 %).