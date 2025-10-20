La Bolsa de Tokio abre en máximos históricos antes de elección de nuevo líder en Japón

Tokio, 21 oct (EFE).- La Bolsa de Tokio abrió con fuerza este martes y en máximos históricos, horas antes de que Japón escoja a un nuevo primer ministro en una votación parlamentaria en la que se prevé que la 'paloma fiscal' Sanae Takaichi resulte vencedora, lo que ha generado expectativas sobre nuevos estímulos económicos.