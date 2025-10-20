La bolsa española sube 1,46 % y se sitúa en niveles de 2007 al superar los 15.800 puntos

El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, ganó 227,2 puntos hasta 15.828,3 enteros (la última vez que cerró por encima de 15.800 puntos fue el 12 de diciembre de 2007). En el año acumula una subida del 36,51 %.
La plaza española aprovechó la subida del 2,75 % de media de la banca en esta sesión y el repunte del 0,8 % de Wall Street para terminar en niveles récord de este ejercicio y desconocidos desde hace casi 18 años
El barril de petróleo Brent perdía el 0,91 % y se negociaba a 60,73 dólares.
De los grandes valores, solo bajó Repsol, el 0,28 % (quinta mayor caída del IBEX), mientras que BBVA avanzó el 3,84 % (segundo puesto por ganancias de ese índice), Telefónica el 1,87 %, Banco Santander el 1,8 %, Inditex el 1,04 % e Iberdrola el 0,71 %.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy