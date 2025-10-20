La bolsa española sube 1,46 % y se sitúa en niveles de 2007 al superar los 15.800 puntos

Madrid, 20 oct (EFE).- La Bolsa española subió el 1,46 % este lunes y registró un nuevo máximo anual al cerrar por encima de 15.800 puntos, en niveles de diciembre de 2007, impulsada por los bancos y el avance de las plazas europeas y Wall Street.