La CE dice que los datos biométricos son "un gran paso" para controlar la entrada

Bucarest, 20 oct (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado este lunes en Bucarest que el nuevo sistema de recogida de datos bométricos de extranjeros es un gran paso para "controlar lo que ocurre en el espacio Schengen", al que pertenecen todos los países de la UE menos Irlanda y Chipre.