La Feria del Libro de Nueva York rinde homenaje a Rosario Castellanos y a Pedro Lemebel

Nueva York, 20 oct (EFE).- La Feria Internacional del Libro en Nueva York, que se realizará entre los próximos 22 y 26 de octubre, rendirá homenaje este año -en su séptima edición- a Rosario Castellanos, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX, y al chileno Pedro Lemebel, quien fue un referente de la literatura homosexual y contestataria.