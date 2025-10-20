La industria musical en español festeja "12 años" de crecimiento en la Semana Billboard

"La música latina ha registrado su doceavo año consecutivo de crecimiento. Estamos oficialmente en el cuarto género más grande de la música en Estados Unidos", señaló Leila Cobo, en la inauguración en el teatro de The Fillmore en Miami Beach, donde comenzó parte de la internacionalización de la música latina hace 30 años.

Como muestra de ello, Carín León, ícono del género regional mexicano e invitado especial del día, adelantó que el próximo año sacará un álbum de música country, tras convertirse en junio en el primer artista latino con sus propias canciones en el Spotify House del CMA Fest, festival en Nashville, Tennessee.

El mexicano será también el primer artista latino en presentarse en The Sphere en Las Vegas, tras debutar en 2024 en el Grand Ole Opry, principal escenario del country en Tennessee.

"Estamos ahí ahorita pisando fuerte en la comunidad" del country, manifestó el artista, originario de Sonora, estado en la frontera norte México.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ejecutivos de la música destacaron además que México es ahora "el mercado más importante" para conciertos y giras globales de artistas por su base de fans, tener el mayor número de festivales per cápita y su desarrollo de infraestructura, algo que también ocurre en otros países de Latinoamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Realmente define el tono (México). Pienso que es el mercado más importante que hay en la industria en este momento", declaró Mac Clark, agente musical de Creative Artists Agency (CAA).

Leizer Guss, director de festivales de OCESA, promotora mexicana de conciertos que es la tercera mayor del mundo en tamaño, atribuyó el fenómeno a que los artistas aprecian ahora más a su base de fanáticos en Latinoamérica, donde además se ha acelerado la industria de espectáculos desde la pandemia de covid-19.

Incluso, los Billboard Latinos anunciaron su primer evento musical este año en España en alianza con el Grupo Starlite, pues Cobo expresó que cada vez hay "más lazos entre Europa y Latinoamérica", y los artistas latinos usan a España para proyectarse en Europa, mientras los españoles buscan al público latino.

El uso de las redes sociales, en particular la viralización de canciones en plataformas como TikTok, dividió a artistas e 'influencers' en esta primera jornada.

El puertorriqueño Lenny Tavárez opinó que "las redes sociales han venido a joder un poco la magia" del concepto de "estrella inalcanzable", pues ahora todo el mundo puede comentar y criticar directamente a los artistas en las plataformas.

"Los artistas deberían hacer un complot y decir:'vamos a eliminar los comentarios'", sugirió.

Michelle Maciel, artista de corridos tumbados en México, también lamentó que ahora se haga música de forma obsesiva para viralizarse en TikTok.

Pero en otro panel, influencers como Karime Pindter, La Segura, Mario Ruiz, y Pao Ruiz advirtieron de que los artistas necesitan más que nunca a los creadores de contenidos, pues las audiencias ahora se informan en las redes sociales.

La Semana de la Música Latina de Billboard 2025 se considera el encuentro más importante de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas.

El evento culminará con la premiación el jueves, con artistas como Bad Bunny, Pablo Alborán, Aitana, Laura Pausini, Daddy Yankee, Peso Pluma, Daddy Yankee, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, y Kali Uchis.