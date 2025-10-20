La OEA destaca entrega "oportuna" de resultados preliminares de segunda vuelta en Bolivia

El jefe de la MOE/OEA, el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, felicitó en un video -difundido por el organismo- "al presidente electo Rodrigo Paz por su victoria" y destacó "la madurez democrática de la alianza Libre", del otro candidato, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, "al aceptar oportunamente los resultados".

"Destacamos que la entrega de resultados preliminares se realizó de manera oportuna y la ciudadanía recibió información directa desde la autoridad electoral", sostuvo Cristo.

El colombiano afirmó que el domingo Bolivia "escribió un nuevo capítulo de su historia" y que la misión de la OEA "fue testigo de una jornada ejemplar", en la que cada ciudadano "demostró un firme e inquebrantable compromiso con la democracia".

Cristo recordó que la delegación fue integrada por 83 personas que se desplegaron por las nueve regiones bolivianas y en cuatro ciudades del extranjero donde se habilitó el voto en el exterior, quienes constataron que la jornada "estuvo marcada por el civismo y la tranquilidad".

El jefe de la misión reconoció la "apertura y colaboración" de distintas instituciones del Estado boliviano en las elecciones generales del pasado 17 de agosto, como en la segunda vuelta, en la que se eligió a los nuevos presidente y vicepresidente de Bolivia entre las candidaturas más votadas en la primera vuelta.

El líder de la delegación observadora de la OEA felicitó "especialmente" la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de su presidente en funciones, Óscar Hassenteufel, la del Gobierno nacional y la de las fuerzas de seguridad "por su trabajo para garantizar el cumplimiento de este calendario electoral".

También informó que la misión presenta este lunes su informe preliminar sobre el desarrollo de la segunda vuelta "con el objetivo de fortalecer aún más el proceso electoral boliviano".

El exministro y exsenador colombiano manifestó que el "espíritu democrático de Bolivia quedó sellado en cada mesa, en cada urna, en cada voto" y concluyó expresando "sinceras felicitaciones al pueblo boliviano".

Entre otros aspectos, el informe preliminar de la misión, publicado en la página web del organismo, menciona que el proceso de votación "fluyó de manera ágil y ordenada" y que el escrutinio y la transmisión de resultados "se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos".

El reporte también señala que los datos recabados por los observadores de la OEA "coinciden con los resultados preliminares presentados por el Órgano Electoral".

Paz ganó la segunda vuelta presidencial en la víspera con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del TSE.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible" y prevé concluir entre este miércoles y jueves el cómputo oficial.

El presidente del país, Luis Arce, el mismo Quiroga (2001-2002), exmandatarios, políticos opositores y varios Gobiernos del continente felicitaron a Paz por el triunfo.

Por su parte, la misión de observación de la Unión Europea (UE) felicitó "al pueblo boliviano por su ejemplar compromiso cívico" el domingo y destacó la labor del TSE por su conducción "eficiente" del proceso.