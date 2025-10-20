La policía registra varias discotecas de la capital rusa

"Se realizó una inspección en una discoteca ubicada en la calle Shirókaya (al noreste de Moscú). Los agentes inspeccionaron a 47 clientes del establecimiento y se identificó a nueve extranjeros que infringían las normas de estancia en Rusia", declaró una fuente citada por TASS.

La policía clausuró el local, que vendía bebidas alcohólicas sin autorización.

Las fuerzas de seguridad rusas comunicaron que durante el fin de semana realizaron registros en varios establecimientos de la capital, aunque no proporcionaron detalles de su número.

Ayer mismo, medios locales informaron que las fuerzas del orden registraron la discoteca moscovita Grafit en busca de "acciones y sustancias ilegales", tal y como afirmó un testigo.

El registro duró cuatro horas, durante el cual se obligó a los asistentes a permanecer tumbados bocabajo.

Otros clientes del establecimiento nocturno afirmaron que la policía se ensañó especialmente contra aquellos asistentes con apariencia llamativa, como cabellos teñidos o vestimenta vistosa.

La policía rusa comenzó a realizar registros en lugares de ocio después de endurecer la represión dentro del país, sobre todo aquella dirigida hacia la comunidad LGTBI, declarada como organización extremista.

Por otra parte, también se realizan constantes redadas en lugares de reunión de inmigrantes de Asia Central.

Sin embargo, esto ha afectado a todo tipo de establecimientos y espacios de reunión de ciudadanos jóvenes, lo que ha obligado al cierre de un gran número de locales a lo largo de todo el país.