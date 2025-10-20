La producción del sector de la construcción descendió en agosto un 0,1 % en la eurozona

En cambio, respecto al mes de agosto de 2024, la producción de la construcción aumentó un 0,1 % en la eurozona y permaneció estable en el conjunto del bloque comunitario, señaló la oficina de estadística de la UE.

España tuvo un crecimiento del 0,3 % en agosto de este año, en comparación con el mes anterior, mientras que en la comparación interanual, el sector de la construcción bajó un 1,4 %.

El mayor descenso entre agosto y julio de 2025 se vio en Rumanía (-26,2 %), seguido de Hungría (-11,4 %) y Polonia (-4 %); mientras que Suecia experimentó el crecimiento más alto (4,2 %), por delante de la República Checa (2,2 %) y Bulgaria (1,4 %).

En términos interanuales, entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2024, Hungría tuvo un descenso del 13,6 %, seguido de Países Bajos (-6,2 %) y Polonia (-4,9 %); mientras el mayor incremento se registró en Eslovenia (25,2 %), la República Checa (17 %) y Eslovaquia (13,8 %).

Por sectores, la construcción de edificios en el mes de agosto de este año descendió un 0,1 %, respecto al mes de julio, y también se redujo un 1,3 % la ingeniería civil, mientras que la construcción de actividades especiales aumentó un 0,1 %.

Y entre agosto de este año y el de 2024, permanecieron estables la construcción de edificios y el sector de actividades especiales, mientras que el sector de la ingeniería civil descendió un 2,5 %.