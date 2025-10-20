La tasa arancelaria efectiva de EE.UU. a productos mexicanos baja al 7,5 % por el T-MEC

Este porcentaje representa un descenso respecto a la tasa del 13,4 % que la consultora había previsto en agosto.

Moody’s precisó que este ajuste se fundamenta en que cerca del 85 % de las mercancías mexicanas ingresan a suelo estadounidense bajo las disposiciones del T-MEC. Este nivel de cumplimiento implica un incremento del 48 % sobre el promedio histórico reciente.

Asimismo, la firma expuso en su último informe que este crecimiento está ligado a una mayor flexibilidad en las aduanas de EE.UU. en lo relativo al control de las exportaciones procedentes de México.

El análisis señaló que el alineamiento con el tratado reduce el posible impacto de los aranceles del 25 % anunciados sobre camiones medianos y pesados, cuya entrada en vigor está prevista a comienzos de noviembre, debido al incremento en el cumplimiento de las reglas del T-MEC para autopartes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a esta mejora, Moody’s anticipa que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría elevar la tasa efectiva (actualmente en 7,5 %) entre un 0,5 y 1 punto porcentual para ganar mayor influencia en las negociaciones del T-MEC, cuya revisión está planeada para 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Una tasa arancelaria efectiva del 9 % representaría una reducción significativa con respecto a nuestro pronóstico base de octubre y dejaría a México en una ventaja frente a otros grandes socios comerciales de EE. UU. como la Unión Europea, Corea del Sur y Japón", indicó el informe.

En diez días finalizará la última prórroga arancelaria, de 90 días, de la administración Trump sobre los bienes procedentes de México.