Las exportaciones de India a EE.UU. caen un 12% en el primer mes de los aranceles

En septiembre, la India exportó a Estados Unidos bienes por valor de 5.460 millones de dólares, un 11,93 % menos que un año antes, mientras que las importaciones procedentes del país norteamericano aumentaron un 11,78 %, hasta los 3.980 millones, según datos publicados del Ministerio de Comercio e Industria del país asiático.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de la India, con un intercambio bilateral que superó los 131.000 millones de dólares en el último año fiscal.

Los aranceles del 50 % a ciertos productos indios fueron impuestos por el presidente Donald Trump en agosto, en respuesta a la continua compra de petróleo ruso por parte del país asiático.

La caída de las exportaciones se produce a pesar de que los comerciantes indios habían adelantado sus envíos en los meses previos para evitar el impacto de los gravámenes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La resolución de esta disputa es clave para ambas economías, especialmente para Washington, que busca reequilibrar una balanza comercial que registra un superávit favorable a la India de más de 41.000 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral parecen progresar. El primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó a principios de este mes, tras hablar con Trump, que ambos habían constatado "buenos avances" y acordado "mantenerse en contacto estrecho durante las próximas semanas".